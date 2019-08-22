Собянин рассказал о повышении минимального размера пенсии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах правительства столицы на повышение минимального размера пенсионных выплат для неработающих пенсионеров. об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 1 января 2018 года минимальный размер московской пенсии увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. рублей.

Собянин заявил, что такие изменения связаны с доходами Москвы и улучшением экономической ситуации в России в целом.

«Несмотря на разговоры о том, чтo с экономикой с каждым гoдом все хуже и хуже, на самoм деле это не так», — сказал мэр столицы.

Он также отметил, что в ближайшее время будет рассмотрено новое увеличение минимальной пенсии, однако на сколько повысится порог — Собянин не уточнил.

Ранее сообщалось, что надбавки к пенсии получат представители большего числа сельских профессий.