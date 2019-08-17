Владельцы гостиниц в Грузии потребовали компенсацию из-за сокращения турпотока из России

Владелец одного из грузинских отелей Манана Менабде рассказала, что бизнесмены, во владении которых есть крупные гостиницы и отели в курортном городе Кобулети, провели митинг с требованием выплатить им компенсацию из-за сокращения потока российских туристов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, они выдвинули это требование властям, так как из-за сложившихся российско-грузинских отношений туристический бизнес находится на грани провала. Она подчеркнула, что в Кобулети всегда приезжали около 70% туристов из России, а остальные были из Армении и Грузии

«Мы требуем, чтобы власти помогли нам урегулировать ситуацию с банками либо оказали нам финансовую помощь», — отметила Менабде.

Она заявила, что митинг был лишь предупреждением. В дальнейшем, если отклика не будет, они планируют устраивать масштабные акции.

Ранее сообщалось, что экспорт вина из Грузии сократился на 27%.