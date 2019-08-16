МРОТ может стать на 850 рублей больше

На официальном сайте Минтруда опубликовано предложение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России.

Отмечается, что министерство подготовило соответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Согласно имеющейся информации, сегодняшний минимальный оклад, составляющий 11 280 рублей, будет увеличен на 850 рублей. Новый показатель будет составлять 12 130 рублей, что составляет 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2019 года..

Поясняется, что минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека.

Ранее Минтруд назвал величину прожиточного минимума в России.