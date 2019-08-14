«Газпром» попросил у России более 2 трлн рублей на проекты

«Газпром» попросил у правительства страны более 2 трлн рублей на проекты по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Отмечается, что строительство планируется провести на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился с просьбой дать проектам статус «имеющих общегосударственное значение для экономики» и рассмотреть вопрос о финансировании.

Общая стоимость проектов приблизительно равна 2,3 трлн рублей. Для подготовки технической документации на первом этапе потребуется 150 млрд рублей. Корпорация готова оплатить лишь половину стоимости проекта, вторую — просит у государства.

По словам Миллера, правительство могло бы перевести необходимую сумму в ВЭБ в виде субсидии или имущественного взноса в капитал. Он отметил, что ежегодно комплекс сможет выдавать более 19 млрд кубометров сухого газа, 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов.

Он также считает, что приведение проектов в действие поможет увеличить объем конкурентоспособной продукции российских химпредприятий, а также обеспечит ежегодный прирост валового регионального продукта на 300 млрд рублей Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложил «Газпрому» провести переговоры по транзиту газа с участием Европейской комиссии.