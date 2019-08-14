В Черногории оценили ущерб от санкций против России в €2 млрд

Депутат парламента Черногории и лидер «Демократического фронта» Милан Кнежевич рассказал об убытках, которые понесла страна из-за антироссийских санкций. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По его словам, итогом недружественной политики в отношении российской стороны стало снижение инвестиций и туристов из России.

«Раньше каждый третий турист и каждая вторая инвестиция были из России. Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону», — заявил Кнежевич.

Он добавил, что из-за введенных в отношении Москвы санкционных ограничений Подгорица потеряла примерно €2 млрд.

Ранее в Минэкономразвития рассказали об ущербе, который понесла Россия из-за ограничительных мер, принятых против нее другими странами.