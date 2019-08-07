Орешкин заявил, что Россия может заместить Китаю ряд товаров в условиях торговой войны с США

Россия может экспортировать в Китай ряд товаров в условиях торговой войны с США. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что Россия и КНР ведут переговоры по различным направлениям торгового сотрудничества.

Орешкин рассказал, что Китай считает Россию надежным поставщиком любой продукции.

По мнению министра, торговое сотрудничество укрепит взаимоотношения двух стран.

«Китайская экономика будет испытывать не самые лучшие периоды, но мы будем надеяться, что на взаимоотношения России и Китая не будет негативного влияния», — отметил Орешкин.

Ранее сообщалось, что Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США.