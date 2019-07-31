Потребкорзину сравнили с пайком пленных немцев

Свердловский депутат Александр Ладыгин заявил, что потребительская корзина региона очень похожа на сухой паек немецких военнопленных в советских лагерях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, депутат сказал об этом во время обсуждения проекта закона об изменении потребкорзины в регионе.

Депутаты рассказали, что в настоящее время снизилось потребление хлеба и кисломолочной продукции, но увеличилось потребление крупы и риса. По словам Ладыгина, такой уровень калорий составляет минимум для выживания.

Ранее сообщалось, что потребкорзину хотят разделить на мужскую и женскую.