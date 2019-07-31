Минфин объяснил сложность отказа от доллара в торговле

Директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев рассказал, почему не стоит отказываться от доллара в международной торговле. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК.

По словам Тимофеева, долларовая банковская система позволяет торговать почти со всем миром, так как практически во всех странах есть развития система корсчетов в долларах. Он отметил, что другие валюты не обладают такой системой.

Чтобы поддерживать использование национальных валют, то правительства стран должны стать координтаторами в этом вопросе, так как у коммерческих участников недостаточно мотивации для отказа от доллара.

«Россия не может в одиночку перейти на расчеты в нацвалютах, это должно быть поддержано странами-партнерами», — объяснил чиновник. Он добавил, что для этого необходима координация на международном уровне.

Тимофеев отметил, что практически везде национальные валюты конвертируются из одной в другую через долларовую «ногу».

Ранее Россия и Китай объявили дедолларизацию.