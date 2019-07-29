Стал известен уровень доступности бензина в странах Европы

Названы страны с наибольшей и наименьшей доступностью бензина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные рейтинга стран Европы по доступности горючей смеси для населения.

Как отмечается, больше всего бензина могут приобрести жители Люксембурга. Дело в том, что зарплаты в этой стране большие, а цены на бензин — относительно невысокие.

В пятерку стран с наибольшей доступностью бензина также входят Норвегия, Австрия, Ирландия и Британия.

Уточняется, что последнее место по доступности горючей смеси для населения занимает Украина. Бензин в этой стране стоит недорого, однако размер зарплат не позволяет ему быть доступным для жителей страны.

Причем, согласно рейтингу, Россия находится в середине рейтинга, занимая 16 место.

При составлении рейтинга привлечены данные европейской статистики о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что бензин в России снова подорожал.