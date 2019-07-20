Почему нельзя ограничивать цены на топливо, рассказал Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что введение серьезного ограничения на стоимость моторного топлива станет неверным решением. Об этом передает РИА «Новости».

Такое заявление лидер государства сделал во время посещения Магнитогорского металлургического комбината.

По словам Путина, «завинчивание» цен может привести к тому, что в предприятия по переработке нефти не будут поступать инвестиции.

Как уточнил глава России, такое повышение стоимости топлива способно привести к очень большому росту цен.

Однако по мнению Путина, в сравнении с прошлым годом, в 2019 году резкого увеличения цен на топливо не произошло.

Ранее Путин рассказал о ситуации на нефтяном рынке России.