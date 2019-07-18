Кабмин Украины обложил спецпошлинами газ и топливо из России

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Vasily Fedosenko/Reuters

Постпред президента Украины Владимира Зеленского заявил, что кабмин принял решение ввести спецпошлины на импорт дизельного топлива сжиженного газа из России, передает РИА «Новости».

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