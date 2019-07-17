Определено, когда наступит «худшая пятница» для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может оказаться худшим днем для российской валюты, сообщает Российская газета со ссылкой на эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского.

Специалист пояснил, дело в том, что на следующей неделе все внимание будет сконцентрировано на полугодовой корпоративной финансовой отчетности. Этот документ покажет соотношение доллара и других валют.

По предварительным подсчетам, зависимость американской валюты к другим будет усиливаться, что вызовет новый виток усиления рубля. Значит, он может подняться до 61,90 рублей за доллар.