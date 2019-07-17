Определено, когда наступит «худшая пятница» для рубля
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Следующая пятница, 26 июля, может оказаться худшим днем для российской валюты, сообщает Российская газета со ссылкой на эксперта «Международного финансового центра» Владимира Рожанковского.
Специалист пояснил, дело в том, что на следующей неделе все внимание будет сконцентрировано на полугодовой корпоративной финансовой отчетности. Этот документ покажет соотношение доллара и других валют.
По предварительным подсчетам, зависимость американской валюты к другим будет усиливаться, что вызовет новый виток усиления рубля. Значит, он может подняться до 61,90 рублей за доллар.