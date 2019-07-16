Госдума одобрила возвращение курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика Сергея Неверова, законопроект рассматривает установление «специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции» в аэропортах. Такие курилки защитят некурящих посетителей от табачного дыма.

«Это закон о чисто воздухе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что с законопроектом о возврате курилок выступил депутат Сергей Боярский.