Погибли люди при неудачной посадке частного вертолета

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Солнечногорском районе Подмосковья во время посадки частного вертолета «Робинсон» погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обстоятельства ЧП выясняются правоохранительными органами.

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