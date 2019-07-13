Гройсман сделал заявление по разрыву железнодорожного сообщения с Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, сообщает ТАСС.

По его словам, Украина имеет обязательства перед Европейским союзом.

Он отметил, что Киев не может пойти на такой шаг, пока идет транзит товаров в станы ЕС.

При этом сам вопрос сообщения с Россией он назвал «чувствительным».

Ранее сообщалось, что поезд Киев–Москва стал самым прибыльным направлением в 2019 году.