Vivacom выиграл суд у экс-акционера и выставил долю на продажу

Бизнесмен Спас Руссев выставил на продажу крупнейшего телеком-оператора Болгарии – компанию Vivacom, сообщает Financial Times. Сам бизнесмен, который владеет 46% Vivacom, эту информацию подтвердил. Сделка становится возможной после выигранного в Высоком суде Лондона суда – он отклонил иск бывшего акционера Дмитрия Косарева, который оспаривает структуру собственности. Она изменилась из-за допущенного дефолта по кредиту.

Руссев заявил, что сделка по переходу права собственности на пакет несколько лет назад была прозрачной и назвал решение лондонского суда значительной победой, которая позволила выставить его долю на продажу. Помимо Руссева, в число акционеров Vivacom входят британское подразделение VTB Capital и DeltaCapital International с пакетами почтипо 20% каждый.

«Компания была приобретена через совершенно прозрачную и конкурентную сделку. Истцы пытались оспорить переход собственности различными путями. Они проиграли. Через вбросы в СМИ и бесконечные иски они (истцы) требовали возмещения убытков, чтобы захватить контроль над компанией. И на каждом этапе был провал», — говорится в заявлении Vivacom.