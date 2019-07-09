Стало известно, сколько россиян останется без отпуска

Около четверти россиян не планируют отпуска этим летом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По результатам исследования экспертов проекта «HR Lab» и «Академии Здоровья» больше половины россиян все-таки планируют отдохнуть, но пока не представляют когда, а четверть опрошенных отдыхать не планируют совсем.

У некоторых опрошенных работа оказалась сезонной, потому брать отпуск летом они не видят смысла, также некоторые респонденты признались, что хотели бы уйти в отпуск, но не могут себе этого позволить из-за срочной работы.

Большинство тех, кто все-таки уходит в отпуск, планируют остаться в столице, лишь 23% опрошенных уедут на дачу и столько же отправятся путешествовать по России, чуть меньше отправятся за рубеж.

Ранее сообщалось о возможных причинах для отказа россиянам в отпуске.