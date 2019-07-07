Названы убытки из-за запрета авиасообщения между РФ и Грузией
close
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что организация предварительно оценила убытки российских авиакомпаний от прекращения полетов в Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Минтранс оценивает убытки приблизительно в 3 млрд руб.
«Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды», — пояснил Дитрих.
При этом он добавил, что более точные расчеты будут представлены к концу этой недели.
Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией завершается.
Грузинские авиакомпании выполнили последние рейсы в Россию, а с завтрашнего дня, 8 июля, в силу вступает запрет на полеты в российское государство.