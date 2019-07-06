Поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» были вновь остановлены, так как специалисты опять обнаружили в сырье примеси, сообщает Die Deutsche Welle.

Речь идет о присутствии в нефти органических хлоридов.

Специалисты отметили, что примеси несут угрозу для оборудования на заводе по переработке нефти.

В настоящее время ведутся переговоры.

В апреле 2019 года выяснилось, что нефть, поступающая по трубопроводу «Дружба» из России в Белоруссию загрязнена хлоридами. По этой причине Белоруссия, а также Польша и Украина остановили прием нефти. Однако в течение мая Россия смогла возобновить прокачку «чистой» нефти.