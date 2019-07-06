Задержан продававший в Москве дипломы ректор

В Москве сотрудники ФСБ совместно с правоохранительными органами поймали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова, который продавал студентам дипломы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как выяснилось, Подобедов вместе со своим заместителем, по некоторым данным гражданской женой, Светланой Попониной обменивали дипломы на деньги, хотя вуз даже не имел аккредитации. Все началось, когда девушка захотела поступать в ИНЭКБИ. Она приехала в здание института и написала заявление на заочное обучение на платной основе. После этого с нее потребовали внести 450 тыс. рублей. Однако оперативники уверяют, что это документ был незаконным, так как с 2017 года вуз был лишен лицензии.

По данным источников, после проведенного расследования выяснилось, что до этого один из студентов за такие же деньги получил готовый диплом от 2011 года.

Как отмечается, во время задержания ректора и его зама, мужчине стало плохо и его госпитализировали. Также Подобедовой три раза вызывали скорую помощь, но врачи отказались ее забирать в больницу из-за отсутствия причин.