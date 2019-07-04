Минздрав оставили без Falcon
В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой прокомментировали просьбу Минздрава о покупке французских самолетов Falcon 7X вместо SSJ100. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, правительство не планировало закупать самолеты иностранного производства.
Как отмечается, поручение предполагало проработку вопроса о покупке российских самолетов.
При этом речь идет о покупке воздушного судна с медицинскими модулями и спецоборудованием.
Ранее в Минздраве объяснили, почему хотят купить Falcon вместо SSJ 100.