Минздрав оставили без Falcon

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В секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой прокомментировали просьбу Минздрава о покупке французских самолетов Falcon 7X вместо SSJ100. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, правительство не планировало закупать самолеты иностранного производства.

Как отмечается, поручение предполагало проработку вопроса о покупке российских самолетов.

При этом речь идет о покупке воздушного судна с медицинскими модулями и спецоборудованием.

Ранее в Минздраве объяснили, почему хотят купить Falcon вместо SSJ 100.