Определены даты Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году

Российский инвестиционный форум, который ежегодно проводится в Сочи, в 2020 году состоится 12-14 февраля. Такие даты определил оргкомитет под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, сообщает фонд «Росконгресс», выступающий организатором мероприятия.

«Форум состоится в Главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи. Предстоит провести большую работу по подготовке площадки и городской инфраструктуры, запуск пригласительной кампании, формирование концепции деловой программы и выставки регионов в рамках Форума», – отметил Дмитрий Козак.

Российский инвестиционный форум служит площадкой для обсуждения привлечения инвестиций в российские регионы. В 2019 году мероприятие посетили 8 тыс. делегатов из 65 государств.

«Форум дает возможность регионам продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность, найти оптимальные пути сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами», — указал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.