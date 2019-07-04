Опрос выявил отказ россиян от кредитов

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Холдинга «Ромир» провел исследование с целью выяснить, как россияне пользуются кредитами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно полученным результатам, за последний год две трети жителей России (62%) не пользовались кредитами. Около 21% опрошенных рассказали, что взяли потребительский кредит, 6% пользовались кредитом на неотложные нужды, а 4% — автокредитом или ипотечным кредитом.

«84% опрошенных не собираются в ближайший год брать кредиты», — говорится в сообщении.

Ранее зампред Банка России Ксения Юдаева рассказала, что регулятор ищет дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования.