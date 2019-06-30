Россиянам рассказали, как правильно уходить в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уходить в отпуск. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно ведомству, у работодателя нет права решать вопрос относительно разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части, а также продолжительности этих частей.

В Роструде пояснили, что данный вопрос может быть решен только по соглашению сторон.

При этом в ведомстве отметили, что хотя бы одна из частей отпуска должна длиться не менее 14 дней.

Если работодатель без согласования с рабочим решит разделить его отпуск по своему усмотрению, то ему будет грозить предупреждение или административный штраф.

Кроме того, рабочего, чья жена в отпуске по беременности, должны отпускать в отпуск в любое время, какое ему будет удобно.

Ранее Роструд призвал сокращать рабочий день в жару.