«Аэрофлот» и «Победа» передали в Минтранс расчеты потерь от остановки рейсов в Грузию

«Аэрофлот» и «Победа» передали в министерство транспорта расчеты финансовых потерь от приостановки авиасообщения с Грузией. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Виталий Савельев, передает РИА «Новости». По его словам, сейчас единого для всех перевозчиков алгоритма расчета не существует.

«Насколько я понимаю, все авиакомпании сейчас между собой будут договариваться о методике расчета компенсаций. Алгоритм мы согласовываем с Минтрансом», - отметил он, выразив надежду на компенсацию потерь.

Полеты российских авиакомпаний в Грузию будут приостановлены с 8 июля – в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Пассажиры с билетами после 8 июля могут вернуть их без доплат.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что «Аэрофлот» продал 36 тыс. авиабилетов в Грузию с вылетом до конца года.

Минтранс накануне заявил, что разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний в случае приостановки полетов по независящим от них причинам. «Методика установит порядок расчета прямых убытков перевозчика - убытки, возникающие от отмены рейсов, на которые уже проданы билеты - и упущенной выгоды - отмена рейсов, запланированных на текущее сезонное расписание», — говорится в сообщении.