Миллиардную финансовую пирамиду нашли в России

Полицейские произвели задержание группы, которая подозревается в создании межрегиональной финансовой пирамиды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Злоумышленники занимались привлечением финансов граждан под предлогом выплаты им повышенных дивидендов в размере 36% годовых. Платежи по ранее заключенным контрактам были произведены за счет денежных средств, которые были получены от новых вкладчиков. Это способствовало привлечению большего числа клиентов.

Волк заявила, что задержание осуществлено совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и коллегами из Ярославской области.

Отмечается, что свою деятельность группа совершала от имени зарубежной инвестиционной компании.

Троим задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид.