Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов. Об сообщает Sputnik Грузия.

Алавердашвили заявил, что отмена авиасообщения России и Грузии больнее всего ударит по Аджарии.

«90% этих квартир снимали российские туристы», — пояснил Алавердашвили.

По его данным, только в 2018 году расходы россиян в Грузии составили четверть от суммарных трат всех путешественников. Он подчеркнул, что теперь ущерб может составить около $750 млн.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.

Ранее сообщалось, что власти Грузии прогнулись под главное требование антироссийской оппозиции.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.