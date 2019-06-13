Цены на нефть взлетели

На фоне сообщений о возгорании танкера с сырой нефтью в Оманском заливе цены на нефть начали подниматься после того, как достигли минимума за пять месяцев. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным РИА «Новости» на 9.41 мск, цена июльских фьючерсов на WTI достигла $52,95 за баррель, увеличившись на 3,54%. Стоимость августовских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 4,35% и достигла показателя в $62,56 за баррель.

Ранее сообщалось, что в связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%.