«Нафтогаз» назвал условие переговоров с РФ по газу

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Председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона готова начать переговоры по газу с Россией только при участии Евросоюза. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Он подчеркнул, что любые новые контракты на поставку газа Украине должны соответствовать европейским нормам.

«Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей», — написал Коболев.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия готова к переговорам с украинской стороной о поставках Киеву газа по цене на 25% ниже рыночной.