В Кремле ответили на вопрос о проведении следующего раунда переговоров по Украине

Песков: ясности по месту и срокам проведения встречи по Украине нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о следующем раунде переговоров по мирному урегулированию на Украине на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможной встрече в Абу-Даби по понятным причинам. Пока ясности по месту и срокам нет», — отметил Песков в ходе брифинга с журналистами.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта может пройти 5–8 марта, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке нельзя подтвердить, что переговоры пройдут именно в Абу-Даби.

Помимо Абу-Даби возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария. Украинская сторона ждет ответа от партнеров, добавил Зеленский.

28 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса.

Ранее Россия предложила провести переговоры в Абу-Даби вместо Женевы из-за недостаточной нейтральности последней.