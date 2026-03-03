Размер шрифта
Названо число сбитых за сутки беспилотников и бомб ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 136 украинских дронов и 12 бомб
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России в течение суток уничтожили более 130 украинских дронов и свыше 10 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Утром 3 марта в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 16 украинских дронов над территорией страны. Больше всего целей — восемь — нейтрализовали в Крыму. В Белгородской области ликвидировали еще пять беспилотников, в Астраханской области — три.

2 марта в российском военном ведомстве заявили о 679 дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитых за сутки. Более того, военнослужащие ВС РФ уничтожили четыре украинские управляемые авиационные бомбы, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и три снаряда от реактивной системы залпового огня HIMARS. Данные комплексы производятся в США.

Ранее в Новороссийске после атаки ВСУ выявили повреждение более 100 домов.

 
