Российские войска выбили ВСУ из села Веселянка в Запорожской области

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Веселянки в Запорожской области

Российские военнослужащие в ходе активных и решительных действий взяли под контроль населенный пункт Веселянка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что в боях за данное село участвовали подразделения группировки войск «Днепр».

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») в районах населенных пунктов Камышеваха и Малокатериновка в Запорожской области», — добавили в ведомстве.

28 февраля в Минобороны РФ отчитались, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Горькое в Запорожской области. Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение формированиям ВСУ у шести населенных пунктов. Ударам подверглись места скопления украинских солдат и техники возле Лесного, Самойловки, Копани, Комсомольского, Барвиновки в Запорожской области и Добропасова в Днепропетровской области.

В ходе боевых действий украинские войска потеряли до 330 солдат. ВС РФ уничтожили пять автомобилей и шесть боевых бронированных машин, два хранилища и одно артиллерийское орудие.

Ранее в Запорожской области нашли замерзших штурмовиков ВСУ.