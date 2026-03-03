Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Российские войска выбили ВСУ из села Веселянка в Запорожской области

Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Веселянки в Запорожской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе активных и решительных действий взяли под контроль населенный пункт Веселянка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что в боях за данное село участвовали подразделения группировки войск «Днепр».

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») в районах населенных пунктов Камышеваха и Малокатериновка в Запорожской области», — добавили в ведомстве.

28 февраля в Минобороны РФ отчитались, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Горькое в Запорожской области. Бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение формированиям ВСУ у шести населенных пунктов. Ударам подверглись места скопления украинских солдат и техники возле Лесного, Самойловки, Копани, Комсомольского, Барвиновки в Запорожской области и Добропасова в Днепропетровской области.

В ходе боевых действий украинские войска потеряли до 330 солдат. ВС РФ уничтожили пять автомобилей и шесть боевых бронированных машин, два хранилища и одно артиллерийское орудие.

Ранее в Запорожской области нашли замерзших штурмовиков ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!