Россиянам рассказали, подешевеет ли бензин из-за войны на Ближнем Востоке

Цена за баррель нефти на мировых рынках с начала атаки США и Израиля на Иран увеличилась на 9 долларов и достигла отметки в $80,8. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с «Газетой.Ru» исключил подорожание или возникновение дефицита топлива на российских заправках из-за войны на Ближнем Востоке.

«Мы же сами себя обеспечиваем нефтепродуктами. Для населения, конечно, никак не отразится. Ни в одну, ни в другую сторону. В сторону увеличения невозможно, потому что мы сами производим нефть, а в сторону уменьшения навряд ли — я не думаю, что этот конфликт продлится достаточно долго. Для нефтекомпаний, нефтегазовых компаний, безусловно, это будет небольшое увеличение маржи на этот период», — отметил он.

Депутат Ананских отметил, что повышение стоимости нефти на мировых рынках означает для российского государства увеличение доходов федерального бюджета.

«В плане ценообразования нефти, конечно же, это российскому бюджету и нефтекомпаниям выгодно. Нефтегазовым тоже, газ резко подорожал за последние несколько дней, и не случайно акции наших нефтегазовых компаний буквально вчера на торгах и сегодня растут, потому что понятно, что доходы их в связи с ростом нефти и газа увеличатся. До скольки может дойти рост цены [нефти за баррель на мировых рынках], все действительно зависит от времени, сколько конфликт продлится и насколько там будут ограничен [пролив]. Иранцы говорят, что перекроют Ормузский пролив окончательно, что начнут бить по трубопроводам. Понятно, что появится дефицит нефти на рынке и, соответственно, цена будет расти. Здесь ситуация, скажем так, временная», — заключил он.

28 февраля Израиль нанес «превентивный удар» по Ирану. В тот же день по Ирану ударили и США. В ответ на атаки Иран нанес удары по близлежащим странам Ближнего Востока, на которых располагаются военные базы США. Кроме того, Тегеран перекрыл Ормузский пролив в Персидском заливе, через который проходит 30% мировых поставок сжиженного природного газа и 20% нефти. Цена за баррель нефти на мировом рынке выросла с 71 доллара за день до начала войны и достигла 80,81 доллара на текущий момент.

