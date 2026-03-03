Внук главы КПРФ решил не идти на выборы в Госдуму

Внук главы КПРФ Геннадия Зюганова — депутат Мосгордумы от партии КПРФ Леонид Зюганов — не планирует участвовать в выборах в Государственную думу в 2026 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на три источника в партии и самого Зюганова-младшего.

По мнению собеседников издания, внук главы КПРФ сейчас находится «на своем месте» и ему неинтересно участие в выборах.

По словам пресс-секретаря КПРФ Александра Ющенко, решение о том, пойдет ли Зюганов на выборы в Госдуму, будет принимать московская организация. Это также будет зависеть от личного желания кандидата.

«Сейчас он эффективно работает в Мосгордуме, и у него хорошие перспективы. Но про его дальнейшие планы я не могу сказать», — отметил Ющенко.

Сам Зюганов-младший в разговоре с журналистами заявил, что ранее рассматривал возможность участия в выборах в Государственную думу. По его словам, от этих планов он отказался, поскольку переход на федеральный уровень привел бы к утрате коммунистической партией мандата в столичном парламенте.

18 февраля депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова исключили из партии КПРФ после 15 лет членства. По словам Звонкова, это связано с публичной поддержкой губернатора Александра Дрозденко на прошедших выборах.

Ранее Зюганов рассказал Путину о новом сорте пшеницы – «Зюгановке».