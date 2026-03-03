Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Бобылевку в Сумской области

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Бобылевку в Сумской области в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции участвовали подразделения группировки «Север».

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Рогозное, Храповщина, Мирполье и Покровка Сумской области.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль три населенных пункта: Круглое в Харьковской области, Дробышево и Резниковку в Донецкой народной республике.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием под контроль населенных пунктов Резниковка и Дробышево.

Ранее командование ВСУ направило элитный спецназ в Сумскую область.