Пожар начался в московской киностудии, где снимали «Ералаш»

В Москве на киностудии имени Горького, где снимали «Ералаш», произошел пожар

Киностудия имени Максима Горького, на которой снимали телевизионную программу «Ералаш», загорелась в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

Объект расположен по адресу ул. Сергея Эйзенштейна, 8. По данным канала, пожар охватил здание, которое находится на реконструкции.

В настоящее время серый дым валит из окна на третьем этаже — там был обнаружен очаг возгорания. Отмечается, что 10 человек смогли покинуть здание до прибытия спасателей.

Причины и обстоятельства пожара не уточняются.

В конце февраля сотрудники экстренных служб обнаружили 10-летнего ребенка в загоревшейся квартире в жилом комплексе (ЖК) «Янтарный», расположенном на улице Лавочкина в Москве. Сообщалось, что огнеборцы с трудом добрались до несовершеннолетнего, так как в помещении было очень много вещей.

До этого пожар произошел в здании общежития МГТУ «Станкин» во Вадковском переулке в центре Москвы. О пострадавших не сообщалось, находящиеся внутри здания люди были оперативно эвакуированы.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.