Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пожар начался в московской киностудии, где снимали «Ералаш»

В Москве на киностудии имени Горького, где снимали «Ералаш», произошел пожар
Максим Блинов/РИА Новости

Киностудия имени Максима Горького, на которой снимали телевизионную программу «Ералаш», загорелась в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

Объект расположен по адресу ул. Сергея Эйзенштейна, 8. По данным канала, пожар охватил здание, которое находится на реконструкции.

В настоящее время серый дым валит из окна на третьем этаже — там был обнаружен очаг возгорания. Отмечается, что 10 человек смогли покинуть здание до прибытия спасателей.

Причины и обстоятельства пожара не уточняются.

В конце февраля сотрудники экстренных служб обнаружили 10-летнего ребенка в загоревшейся квартире в жилом комплексе (ЖК) «Янтарный», расположенном на улице Лавочкина в Москве. Сообщалось, что огнеборцы с трудом добрались до несовершеннолетнего, так как в помещении было очень много вещей.

До этого пожар произошел в здании общежития МГТУ «Станкин» во Вадковском переулке в центре Москвы. О пострадавших не сообщалось, находящиеся внутри здания люди были оперативно эвакуированы.

Ранее кошка осталась одна дома и устроила пожар.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!