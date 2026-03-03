Размер шрифта
Рубио застали врасплох вопросом об уничтоженной школе в Иране

Рубио не смог ответить на вопрос о возможном ударе США по школе на юге Ирана
Liesa Johannssen/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио не смог четко ответить на вопрос представителей СМИ о возможной причастности американских военнослужащих к авиаудару по школе на юге Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что во время общения с журналистами Рубио задали вопрос о произошедшем. В ответ дипломат начал сбиваться и не смог дать ясного ответа, сославшись на нежелание что-то не так сказать.

«Да, я видел те сообщения. У меня нет… Я бы направил вас… Это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому, что не хочу ошибиться», — сказал госсекретарь, добавив, что военное ведомство США проведет расследование трагедии.

Рубио подчеркнул, что позаботится о том, чтобы в Пентагоне услышали этот вопрос. При этом он усомнился в том, что американские военные стали бы намеренно бить по учебному заведению.

2 марта Общество Красного Полумесяца Ирана сообщило о гибели не менее 555 человек в результате ударов, нанесенных США и Израилем по территории Исламской Республики, начиная с 28 февраля. В частности, в городе Минаб в провинции Хормозган на юге страны под удар попала школа, в результате чего погибли 165 учеников, и еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее агентство Fars узнало о гибели четверых родственников аятоллы Хаменеи.

 
