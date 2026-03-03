Размер шрифта
СМИ сообщили о наземной операции Моссада в Иране

Majid Asgaripour/Reuters

Агенты «Моссад» совместно с бойцами специального назначения провели минувшей ночью наземную операцию в Иране. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

»Израиль в ночь на вторник провел наземную операцию в Иране силами «Моссад» и спецназа», — заявил собеседник канала.

Подробности операции не приводятся.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следила за развитием событий.

Ранее Лавров назвал войной конфликт Израиля и США с Ираном.

 
