СМИ сообщили о наземной операции Моссада в Иране

Al-Arabiya: Моссад в ночь на 3 марта провел наземную операцию в Иране

Агенты «Моссад» совместно с бойцами специального назначения провели минувшей ночью наземную операцию в Иране. Об этом сообщает арабский телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

»Израиль в ночь на вторник провел наземную операцию в Иране силами «Моссад» и спецназа», — заявил собеседник канала.

Подробности операции не приводятся.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следила за развитием событий.

