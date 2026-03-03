Лавров назвал войной конфликт Израиля и США с Ираном

На Ближнем Востоке идет война. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие, а именно это послужило главным, если не единственным обоснованием войны, мы до сих пор не видим», — сказал глава МИД РФ.

Последствия агрессии США и Израиля ощущаются во всем регионе, отметил он.

Россия призывает к прекращению боевых действий всеми странами Ближнего Востока, добавил Лавров.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Вашингтон объяснил это «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

