США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Ведущий «Маски» признался в любви татарскому блюду кыстыбый

Шоумен Макаров признался, что любит кыстыбыи с картошкой и творогом
Shutterstock/FOTODOM

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров стал ведущим конкурса красоты «Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026» в Казани. В беседе с журналистами он признался в любви одному татарскому блюду, передает корреспондентка «Газеты.Ru».

По словам Макарова, в Казани он старается как можно чаще пробовать кыстыбыи.

«Кыстыбый — обожаю! С картошкой, с творогом. Все интерпретации кыстыбыя — это мое самое любимое блюдо», — заверил он.

«Мисс, миссис и мини-мисс БРИКС — 2026» стал первым в истории конкурсом красоты среди стран BRICS. Он проходит в Казани. В нем приняли участие девушки из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Индонезии, Кубы, Боливии, Беларуси, Узбекистана, Малайзии, Казахстана, Уганды, Таиланда, Нигерии и Вьетнама.

В состав экспертного жюри вошли: певец Марк Тишман, визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие.

Также Вячеслав Макаров поделился соображениями о разделении обязанностей в семье.

Ранее на конкурсе БРИКС стилист Владислав Лисовец призвал не навязывать людям дресс-код в театре.

 
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
