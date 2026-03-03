Названо число беспилотников, сбитых над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь сбили 16 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в оборонном ведомстве.

В сообщении говорится, что восемь беспилотников были сбиты над территорией Крыма, пять БПЛА уничтожили над Белгородской областью, а три дрона нейтрализовали над территорией Астраханской области.

2 марта в Минобороны сообщили, что силами противовоздушной обороны было сбито за сутки четыре управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, две ракеты «Нептун» и 679 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов было сбито над Черным и Азовским морями.

Кроме того, силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

Ранее в Новороссийске из-за атаки ВСУ более 100 домов получили повреждения.