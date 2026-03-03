Застрявшим в Катаре туристам разрешили бесплатно жить и питаться в отелях

Власти Катара приняли решение о бесплатном продлении проживания в отелях для туристов, оказавшихся в стране из-за закрытия воздушного пространства. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале со ссылкой на разъяснения посольства РФ в Катаре.

Как пояснили дипломаты, льготы распространяются на путешественников, которые до 28 февраля приобрели авиабилеты с датой вылета из Катара в период с 28 февраля по 7 марта. Для продления проживания туристам необходимо обратиться на стойку регистрации в отеле с паспортом, копиями билетов и подтверждением первоначального бронирования номера.

Предполагается, что постояльцев разместят в номерах ранее оплаченной категории без повышения класса номеров. Независимо от того, брали ли они изначально тариф с питанием, при продлении их будут бесплатно кормить трижды в день.

Срок продления составляет до семи дней от запланированной даты вылета, но если воздушное пространство откроется раньше, на следующий день после официального объявления о возобновлении полетов надо будет либо освободить номер, либо продлить проживание уже за свой счет.

Все дополнительные расходы сверх проживания и питания, включая мини-бар, алкоголь и прочие сервисы, туристам придется оплачивать самостоятельно.

Те путешественники, кто уже продлил проживание за свой счет, могут претендовать на возврат средств — этот вопрос им надо уточнять в отеле. При этом стоимость проживания или путевок, оплаченных до 28 февраля, возврату не подлежит.

Также посольство РФ в Катаре предупредило россиян о необходимости соблюдать правила безопасности в связи с начавшимися 28 февраля боевыми действиями между Израилем, США и Ираном, который нанес ответные удары по американским военным базам в странах ближневосточного региона.

