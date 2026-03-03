Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Застрявшим в Катаре туристам разрешили бесплатно жить и питаться в отелях

АТОР: Катар бесплатно предоставил отели и питание не сумевшим уехать иностранцам
Mohammed Salem/Reuters

Власти Катара приняли решение о бесплатном продлении проживания в отелях для туристов, оказавшихся в стране из-за закрытия воздушного пространства. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале со ссылкой на разъяснения посольства РФ в Катаре.

Как пояснили дипломаты, льготы распространяются на путешественников, которые до 28 февраля приобрели авиабилеты с датой вылета из Катара в период с 28 февраля по 7 марта. Для продления проживания туристам необходимо обратиться на стойку регистрации в отеле с паспортом, копиями билетов и подтверждением первоначального бронирования номера.

Предполагается, что постояльцев разместят в номерах ранее оплаченной категории без повышения класса номеров. Независимо от того, брали ли они изначально тариф с питанием, при продлении их будут бесплатно кормить трижды в день.

Срок продления составляет до семи дней от запланированной даты вылета, но если воздушное пространство откроется раньше, на следующий день после официального объявления о возобновлении полетов надо будет либо освободить номер, либо продлить проживание уже за свой счет.

Все дополнительные расходы сверх проживания и питания, включая мини-бар, алкоголь и прочие сервисы, туристам придется оплачивать самостоятельно.

Те путешественники, кто уже продлил проживание за свой счет, могут претендовать на возврат средств — этот вопрос им надо уточнять в отеле. При этом стоимость проживания или путевок, оплаченных до 28 февраля, возврату не подлежит.

Также посольство РФ в Катаре предупредило россиян о необходимости соблюдать правила безопасности в связи с начавшимися 28 февраля боевыми действиями между Израилем, США и Ираном, который нанес ответные удары по американским военным базам в странах ближневосточного региона.

Ранее застрявшая в Катаре российская туристка поделилась впечатлениями от разворота рейса.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!