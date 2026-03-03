Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

FT раскрыла подробности подготовки Израиля к убийству Хаменеи

FT: израильская разведка годами выслеживала Хаменеи по дорожным камерам
Majid Asgaripour/Reuters

Убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стало результатом многолетней слежки за ним агентами израильской разведки по дорожным камерам в Тегеране. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудники «Моссада» взломали дорожные камеры в столице Ирана и передавали данные в зашифрованном виде на серверы в Израиле. Отмечается, что задолго до начала операции разведчики уже знали Тегеран «как улицу, на которой выросли».

Один из собеседников FT уточнил, что угол обзора одной из камер позволил установить расположение машин на парковке возле резиденции верховного лидера на улице Пастер. В ходе наблюдений израильским разведчиком удалось понять особенности работы охраняемого комплекса.

Кроме того, в рамках подготовки к ликвидации Хаменеи израильским специалистам удалось вывести из строя отдельные компоненты порядка 12 вышек мобильной связи поблизости. В результате при звонке казалось, будто телефоны заняты, поэтому потенциальные предупреждения об опасности не достигали службы охраны аятоллы.

Ранее Нетаньяху назвал операцию против Ирана «спасением мира».

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!