Зеленский «внес ясность» в позицию Украины по Донбассу

Зеленский заявил, что не намерен оставлять Донбасс и 200 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere Della Sera в очередной раз отказался выводить войска с Донбасса даже при условии предоставления гарантий безопасности от Запада.

«Я хочу внести ясность: я никогда не покину Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Зачем мне это делать? Потому что Путин выдвигает это как условие мира? И будет ли он сразу после этого выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю», — заявил Зеленский.

Он вновь заявил, что там находятся лучшие оборонительные пункты, и в случае ухода у России откроются перспективы к новому наступлению. Глава государства также усомнился в эффективности гарантий безопасности.

«Я не хочу проводить параллели, но давайте вспомним вывод войск из Афганистана. Что произойдет, если через 10 лет не Трамп, а другой президент США решит вывести свои войска? Нам нужна сильная оборона», — сказал политик.

2 марта в разговоре с журналистами президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина не будет менять занятую ВСУ часть Донбасса на приграничные территории в Сумской и Харьковской областях, которые контролирует Россия.

