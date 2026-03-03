Минобороны: ВСУ потеряли около 1290 военнослужащих за сутки

Общие потери ВСУ в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки составили порядка 1290 военнослужащих. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская сторона потеряла свыше 205 военных. В полосе действий группировки «Запад» — до 190 человек, Южной группировки — свыше 120.

В зоне ответственности группировки «Центр» потери составили до 360 военнослужащих, «Восток» — до 350, «Днепр» — до 65 военных.

В конце февраля стало известно, что ВСУ несут большие потери в личном составе на Сумском направлении. Об этом рассказали силовые структуры России со ссылкой на родственников десантников, которые делятся своими трагичными историями в социальных сетях.

До этого американский военный аналитик Майкл Кофман в беседе с New York Times заявил, что Украина продолжает сталкиваться с нехваткой людских ресурсов, а проблема самовольного оставления солдатами военных частей подрывает боеспособность ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило об улучшении позиции ВС России в зоне СВО.