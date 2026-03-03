Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине

Песков заявил, что у американских переговорщиков добавилось работы
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по урегулированию на Украине.

По его словам, пока в Кремле не видят сигналов об изменении позиции США в переговорах по Украине.

«Время покажет. Пока индикаторов нет. Очевидно, что у американских переговорщиков работы добавилось в эти дни», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четвертый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. По словам политика, изначально встреча планировалась в Абу-Даби, но в свете последних событий сложно сказать, где она пройдет.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о согласии России на гарантии безопасности для Украины.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!