Китаец заработал $23 тысячи на услугах по уходу за кошками во время праздников

В Шанхае мужчина заработал $23 тысячи на услугах по уходу за кошками во время празднования Китайского Нового года, пишет South China Morning Post.

Хуан Цун рассказал, что остался в Шанхае, чтобы ухаживать за питомцами владельцев, уехавших на праздники. За 20 дней он и команда выполнили около 2000 заказов по кормлению кошек и уходу за ними, из которых примерно 1000 сделал сам Хуан.

Предприниматель начинал рабочий день в 3:00 и завершал его около 22:00–23:00, спя в среднем по 3–4 часа. Каждый визит длится 10–15 минут и включает уборку лотка, пополнение корма и воды, проверку состояния животного, осмотр окон и электроприборов, а также вынос мусора. Дополнительные услуги, такие как дача лекарств или стрижка когтей, предоставляются без доплаты при разумных требованиях.

Услуги Хуана активно обсуждаются в социальных сетях. Пользователи отмечают удобство и чувство спокойствия во время праздников благодаря Цуну. Вместе с тем некоторые подчеркивают, что работа с тревожными животными связана с рисками и требует высокой ответственности, особенно в праздничный сезон.

