Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые устранили одну из помех в лечении агрессивного рака легких

IJMS: гормон роста активирует белки, выкачивающие лекарства из клеток рака
National Cancer Institute

Исследователи из Университет Огайо установили, что гормон роста активирует особые белки, которые вытягивают лекарства из клеток рака легких. Блокировка его рецепторов повышает число погибающих злокачественных клеток. Работа опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences (IJMS).

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) составляет около 80-85% всех случаев рака легких и часто со временем становится устойчивым к терапии. Ученые сосредоточились на роли гормона роста и его рецептора (GHR), которые, как показывали предыдущие исследования, могут способствовать выживанию опухолевых клеток.

Проанализировав данные сотен пациентов, включая материалы из The Cancer Genome Atlas, команда обнаружила, что в опухолях легких уровень рецептора гормона роста значительно выше, чем в нормальной ткани. При этом высокая экспрессия GHR коррелировала с худшей выживаемостью: пациенты с низким уровнем рецептора жили в среднем около 66 месяцев, тогда как при высоком — 36-40 месяцев.

В экспериментах на клеточных линиях человека и мыши гормон роста усиливал устойчивость раковых клеток к химиопрепаратам, включая доксорубицин и цисплатин. Он активировал белки-насосы, «выкачивающие» лекарства из клетки, а также снижал уровень клеточной гибели и способствовал агрессивному поведению опухоли.

Затем исследователи протестировали пегвисомант — препарат, блокирующий рецептор гормона роста. В сочетании с химиотерапией он повышал чувствительность опухолевых клеток к лечению и позволял снижать необходимую дозу препаратов.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет о лабораторных и аналитических данных. Следующим этапом станут эксперименты на животных моделях рака легкого, а в случае успеха — клинические испытания. Если подход подтвердит эффективность и безопасность, блокирование рецептора гормона роста может стать дополнением к существующим схемам терапии устойчивого рака легких.

Ранее был найден новый способ устранить метастазы рака в головном мозге.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!