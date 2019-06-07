Давление США на Данию по «Северному потоку-2» осудил Шредер

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер выразил мнение, что США при помощи санкций влияют на политику Дании и ЕС по «Северному потоку-2», передает РИА «Новости».

Об этом он сказал во время тематического бизнес-завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По мнению Шредера, своими действиями США показывают, что они «больше чем когда-либо» хотят экспортировать СПГ на европейский рынок, а потому они преследуют «не только дружелюбные мотивы».

Он также отметил, что политика Дании по «Северному потоку-2» противоречит европейскому законодательству, а также выразил надежду, что после выборов в стране ситуация изменится.

Ранее Шредер заявил, что ЕС не сможет устоять перед мощью США без России.