Названы причины резкого падения цен на нефть

Эксперт центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по ее мнению, влияние на цены на нефть продолжает оказывать торговая конфронтация между Соединенными Штатами и КРН, а также обострение отношений в сфере торговли между США и Мексикой.

«Эти события указывают на возможность замедления экономического роста, а значит, и снижения спроса на нефть», — пояснила Грушевенко.

В то же время, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что в дальнейшем на котировки будут оказывать влияние более фундаментальные факторы. Речь идет о действиях ОПЕК+.

«Мы ожидаем, что средние цены (на нефть. — «Газета.Ru») в этом году будут в районе $65 за баррель», — заключил Маринченко.

Ранее сообщалось, что цена Brent упала ниже $65 за баррель.